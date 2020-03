"Em suma, ao contrário de muitos outros atores de filmes e televisão, o Sr. Norris serviu na Coreia, foi 6 vezes campeão mundial de Karaté, [é] autor de vários livros dos mais vendidos do New York Times, um intérprete de cinema e televisão, tudo [isto] enquanto se manteve [emocionalmente] estável e comprometido com a saúde, exercício, família e país, com a sua mente focada no seu crescimento pessoal e em ajudar os outros a atingir os seus objetivos. E no início dos anos 1990, haviam relativamente poucas estrelas com genuína aptidão [ao nível] das artes marciais que tivessem um historial de 30 anos ao serviço do seu país e dos outros, que levaram à criação de Walker, um série de televisão que dependesse quase exclusivamente na abordagem atlética, moral e espiritual à vida que Chuck Norris adoptou".

É assim que o advogado do ator, que neste 10 de março faz 80 anos, apresenta o seu cliente numa queixa entregue num tribunal em Los Angeles, na Califórnia, no início de 2018, contra a cadeia de televisão CBS. Norris alega que foi lesado nos lucros da série "Walker, o Ranger do Texas" e quer 30 milhões de dólares como compensação. Isto, porque "devido à imagem e fama à data que o programa foi lançado, em 1993, a CBS concordou em dar-lhe 23% dos lucros", segundo a queixa. E o seu advogado, "sem rodeios", afirma que o público adora Chuck Norris e os valores.

Hoje é imensamente popular na Internet, mas as gerações mais novas que se desenganem: o mito já o era antes mesmo de se celebrarem os seus factos (mais sobre este tópico nas próximas linhas) e de o próprio Google aderir ao fenómeno. Porque é uma realidade que "Walker, o Ranger do Texas" foi uma das séries mais populares dos anos 90 como a queixa faz crer. Mas antes disso já tinha metido em sentido (e dado ao respeito) uma data de gente perigosa: desde polícias corruptos, passando por assassinos a mafiosos, de mercenários a vietcongues em cenários de guerra. Seja qual for o perigo, fosse qual fosse o inimigo. A existir um, Chuck Norris já o defrontou e já remeteu o dissidente no seu devido lugar.

Nota do Autor: A leitura do texto que se segue ganha toda uma outra dimensão se carregar no botão Play no vídeo acima.

Antes do Chuck, era o Carlos

A lenda não nasceu Chuck, mas sim Carlos Ray Norris numa pequena cidade do Oklahoma. No seu livro "Against All Odds: My Story", o ator relata que herdou o nome de um pastor da Igreja que o pai frequentava. E que, além de pequeno e franzido, não tinha espírito académico e não tinha grande fulgor atlético. A adolescência também não foi fácil. Aos 16 anos, juntamente com a mãe e os dois irmãos mais novos, fez as malas e mudou-se para a Califórnia após o divórcio dos pais. E Norris foi obrigado a ser o homem da casa até que, aos 18, casou com a namorada de Liceu e alistou-se na Força Aérea norte-americana no mesmo ano. Decisão que ia mudar por completo o rumo da sua vida.