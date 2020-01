“Um dos nomes mais internacionais do funk está de volta a Portugal e, desta vez, em dose dupla. Anitta prepara-se para atuar a 28 de junho no Rock in Rio Lisboa, subindo ao norte 20 dias depois, para uma atuação no MEO Marés Vivas, em 18 de julho”, refere a organização do Rock in Rio, num comunicado hoje divulgado.

Em Lisboa, Anitta atua no mesmo dia que o ‘rapper’ norte-americano Post Malone; em Vila Nova de Gaia, no mesmo dia que o britânico Liam Payne.

A cantora brasileira, responsável por temas como “Show das poderosas”, “Sua Cara”, “Vai Malandra” e “Terremoto”, estreou-se ao vivo em Portugal em 2018, no Rock in Rio Lisboa. Depois disso, “internacionalizou-se, liderando uma nova geração de música latina numa altura em que o funk brasileiro é um dos géneros musicais mais ouvidos internacionalmente”.

A promessa é de "subir a parada" com um "espetáculo novo e maior para os fãs portugueses".

O Rock in Rio Lisboa regressa ao parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Para a edição deste ano, além de Anitta e Post Malone, foram já confirmadas as presenças de Liam Gallagher, Foo Fighters, The National, Camila Cabello e Black Eyed Peas.

O festival Marés Vivas decorre entre 17 e 19 de julho. Além de Liam Payne e Anitta, está já garantida também a presença da cantora britânica Jessie J no festival de Vila Nova de Gaia.