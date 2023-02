O destaque do último episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto vai para a estreia da semana nos cinemas: "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", o terceiro filme de Ant-Man e aquele que dá o pontapé de saída à Fase Cinco do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Nesta aventura que volta a mexer com vários universos e que explora o Domínio Quântico, Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) vão dar de caras com o vilão mais poderoso que já vimos até agora no UCM: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

Além dos super-heróis, a Mariana Santos, o Miguel Magalhães e o João Dinis dão também os seus dois cêntimos acerca das novas regras e do que mudou na Netflix em Portugal.

Recomendações e outros temas em destaque no episódio: