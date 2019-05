Depois de divulgarem as primeiras fotos do bebé, numa aparição pública no interior do St George's Hall, no Castelo de Windsor, Meghan e Harry já revelaram o nome do primeiro filho: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

O anúncio, nas redes sociais da família real, foi feito acompanhado de uma imagem dos duques de Sussex junto da Rainha Isabel II e do marido, Filipe, Duque de Edimburgo — avós de Harry, bisavós de Archie — a olhar carinhosamente para o bebé. O afecto é partilhado pela mãe de Meghan, Doria Ragland, também na foto, que voou de Los Angeles, nos EUA, para o Reino Unido.

Esta manhã, aos jornalistas, a duquesa de Sussex disse viver um momento “mágico”. “Tenho as duas melhores pessoas do mundo comigo e estou muito feliz”, disse Meghan.

Já Harry disse que “ser pai é incrível” e que, apesar de só terem passado dois dias desde o nascimento, o casal estava “encantado” por ter “a sua própria fonte de alegrias”, completando Meghan que o bebé tem “o mais doce dos temperamentos, é muito calmo” e que “tem sido um sonho”.

Recorde-se que Harry, de 34 anos, e Meghan, de 37, afirmaram anteriormente que só dariam notícias sobre o nascimento após terem a oportunidade de o celebrar em privado com a família.

O bebé é o sétimo na linha de sucessão no trono, atrás do Príncipe de Gales, o Duque de Cambridge, os seus filhos — o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Luís — e o Duque de Sussex. O novo bebé real é o oitavo bisneto da Rainha Isabel II.

De acordo com a BBC, o bebé não se vai tornar automaticamente um príncipe, sendo uma decisão a cargo da Rainha de Inglaterra. Para já, o título hereditário que o filho de Harry e Meghan vai receber é o de “Earl” (o equivalente inglês a Conde) de Dumbarton.

O casal anunciou publicamente a gravidez no dia 15 de outubro de 2018.