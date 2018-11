“Misturando artes” e promovendo vários eventos simultaneamente, a iniciativa, a decorrer na ilha de São Miguel, reserva, para quem aderir, um “diálogo entre a literatura, performance, artes visuais e música, à volta do livro”.

O curador da iniciativa refere que vai ser possível à cidade anfitriã, além de ser palco de “performances inesperadas, respirar literatura”, através da distribuição de excertos de obras de autores açorianos, e dos convidados, trazendo-se esta forma de expressão dos ambientes “mais recatados” para a ideia de modernidade e quotidiano da maior cidade açoriana.

Questionado sobre a extensão da iniciativa, para lá de Ponta Delgada, o escritor destaca que a designação de “Arquipélago de Escritores” ultrapassa a ilha de São Miguel - a iniciativa vai concentrar autores das restantes ilhas açorianas, com o objetivo de valorizar o território insular por via da sua literatura e diversidade, indo-se para além dos perfis literários que já se afirmaram no contexto nacional e internacional.

Nuno Costa Santos destaca o papel reservado às escolas na concretização do objetivo do encontro, através da promoção de eventos com crianças, pretendendo-se levar este universo a cada mais locais e ilhas dos Açores, no âmbito do espaço açoriano, que “não se confina ao território arquipelágico”.

Com o “Arquipélago de Escritores” pretende-se também, assinala, promover e “valorizar a escrita açoriana de todos os tempos e a de hoje”, através de uma nova geração de escritores.