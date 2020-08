"Estimular a economia e o comércio locais, dinamizar as cidades e incentivar o turismo nacional". Estes são os propósitos a que se propõe o Arrebita Portugal, um evento gastronómico que vai percorrer o país, e cuja primeira paragem vai ser em Portimão.

Organizado pela agência Amuse Bouche, esta edição vai decorrer nos dias 21, 22 e 23 de agosto num recinto no centro da cidade algarvia, ocupando a Praça da República e as ruas do Comércio e Vasco da Gama, sendo organizada ao ar livre para cumprir o plano de contingência definido pela Direção-Geral da Saúde,

Segundo a organização, 15 chefs "entre jovens cozinheiros em ascensão e nomes já consolidados da cozinha nacional" vão "cozinhar pratos de street food inspirados nas tradições da região e na cozinha do mundo, com recurso aos melhores produtos locais".

créditos: Amuse Bouche

O elenco de cozinheiros, refere a Amuse Bouche, vai ser anunciado em breve e vai rodar todos os dias do evento, sabendo-se para já que cada um vai ter criar "um prato doce ou salgado (entre os 5 € e os 8 €)" tendo de usar na sua confeção "produtos locais e da época".

Com o objetivo também de promover o comércio local, os próprios chefs vão servir os seus pratos "nas lojas existentes no percurso: sapatarias, lojas de roupa, tabacarias, óticas e joalharias são apenas alguns dos exemplos".

“No meio deste caos, estamos super motivados por estarmos a dinamizar o sector, que está praticamente 'congelado'. Depois de termos organizado o primeiro streaming internacional especial Covid-19, com os nomes maiores da gastronomia nacional e mundial, regressamos agora com este Arrebita Portugal, que arranca em Portimão, a nossa terra natal. É um orgulho fazer parte das soluções e trazer a Portimão, ao país e ao sector uma iniciativa original que quer agitar a economia local e nacional”, comenta Ana Músico, CEO da Amuse Bouche.

O evento vai decorrer entre as 19:00 e as 23:30 e será de entrada livre. A Amuse Bouche garante que "fora das horas do festival, a circulação nas ruas do evento mantém-se inalterada".