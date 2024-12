"Já não há dúvidas: os nossos dois comparsas não vão ficar tranquilamente na aldeia a apanhar sol nos bigodes e preveem ir ver se o sol brilha noutras paragens!", escreve a ASA no comunicado de imprensa enviado às redações.

Além do temas das viagens, sabe-se que este 41.º álbum será novamente assinado por Fabcaro, com desenhos de Didier Conrad.

Fabcaro desvenda, em entrevista, alguns pormenores sobre o livro que será publicado em 2025. "Procurei um destino onde os nossos amigos nunca tivessem estado, mas também um lugar onde eu tivesse vontade de me embrenhar durante o processo de escrita. Não há razão para as personagens serem as únicas a divertirem-se", nota.

"Atualmente, estou mais próximo do fim do argumento do que do início, embora vá estar constantemente a retocar o texto até à última hora, antes do envio para a gráfica", confidencia.

Também Didier comentou esta participação em mais um álbum. "Antes de mais, estou muito feliz por me cruzar de novo com o Fabrice nesta nossa segunda colaboração. Ele convenceu-me pelo simples facto de ser tão dotado para escrever um álbum de aldeia como um álbum de viagem; e sim, o destino inspirou-me muito!".

"No que me diz respeito, esta aventura está longe de estar terminada. Estou atualmente a finalizar os esboços a lápis e vou de seguida atacar a passagem a tinta, munido do meu fiel pincel Winsor & Newton e da minha tinta da China. Desenhar este álbum dá-me um enorme prazer e espero que o resultado final agrade aos leitores", refere.

Além da nova aventura em banda desenhada, "os mais famosos Gauleses de sempre vão estar em destaque através de numerosas surpresas: uma série animada da Netflix, uma nova edição de colecionador, exposições [na Suíça e em França] e a celebração do 60.º aniversário de Ideiafix", desvenda também o comunicado.

"A série Astérix e Obélix – O Combate dos Chefes, realizada por Alain Chabat, chegará à Netflix na primavera de 2025. Esta criação original, que figura entre as séries de animação mais aguardadas do ano, será difundida em simultâneo em 190 países. Está prevista a dobragem em 39 línguas, entre as quais – claro está – o português, para além, entre outras, do árabe, do coreano, do croata, do hebreu, do mandarim, ou ainda do télugo! Os episódios estarão também disponíveis em audiodescrição em 17 línguas e legendados para surdos e deficientes auditivos em oito línguas", é explicado.

"Por ocasião da estreia da série animada, a ASA vai reeditar O Combate dos Chefes numa edição especial", com " tiragem limitada, que incluirá um caderno adicional com documentos relativos ao álbum e seis páginas de conteúdos exclusivos sobre a criação da série da Netflix". A obra estará disponível em abril de 2025.

Já em julho do próximos ano chega às bancas "Ideafix e os Irredutíveis - A Floresta Luz". "Neste álbum, Ideiafix, Turbina, Ladina e Glutonix continuarão a defender Lutécia, apesar da guarda romana canina e das armadilhas da pérfida Monalisa".

Um volume com três histórias inéditas desenhadas por Jean Bastide: "A Floresta Luz", "O Regresso da Borrasca" e "Migalhas e Jogos".