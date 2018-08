O documentário "Atenção à banda sonora", criado a partir de imagens enviadas por espectadores do Festival Vodafone Paredes de Coura, é hoje apresentado no Centro Cultural de Paredes de Coura, sendo musicado ao vivo.

O espetáculo, um momento exclusivo marcado para as 22:00, junta o filme realizado por Luísa Alvão e Inês Vila Cova aos músicos do coletivo MODS Collective, abrindo o programa Sobe à Vila, que antecede o festival Vodafone Paredes de Coura, que decorre de 15 a 18 de agosto.

O espetáculo exclusivo junta nove músicos de vários géneros, do rock à música clássica, sob a direção musical de Samuel Martins Coelho, e combina o concerto dos músicos com as imagens do filme, feito a partir de material enviado por fãs.

“Em abril, o MODS Collective tinha feito uma chamada pública, pedindo aos fãs do festival minhoto que disponibilizassem vídeos, fotografias e outro tipo de registos do evento. O público respondeu positivamente, com mais duas dezenas de contributos e mais de seis horas de material”, explica o grupo, em comunicado.

À agência Lusa, a realizadora Luísa Alvão afirmou que os festivaleiros enviaram “imagens de todos os formatos, de cassetes MiniDV a digital, imagens captadas com câmaras GoPro, mas também fotografias”.

O processo de seleção levou a que o produto final fosse uma “tentativa de retratar a experiência do festival”, dos mergulhos no rio aos concertos e ao campismo no recinto ao longo da história do certame desde 1993, tudo contado a partir de fotografias e vídeos “de qualidade variável” captados pelos espetadores que o frequentaram ao longo dos anos.

“É muito baseado em imagens, no ambiente que queríamos mostrar. Mas não sabemos o que vem aí no que toca à música”, admitiu.

O grande desafio foi “construir uma narrativa que tem de ter ritmo sem poder usar o som”, uma vez que a dupla não sabe qual o resultado musical do concerto de hoje, especialmente num registo de cinema em que “o som orienta a composição”.

“[Ver o filme musicado] vai ser uma experiência completamente diferente. Ao editar, sabíamos que o filme tinha de servir como uma partitura visual, e uma coisa não vive sem a outra”, referiu a realizadora.

A musicar “Atenção à banda sonora” estarão os músicos Pedro Oliveira, Rui Souza, Pedro Gonçalves de Oliveira, Ricardino Lomba, João Filipe, Marco Ferreira, Jorge Castro, Carina Albuquerque e Pedro Teixeira.

O programa Sobe à Vila, que antecede Paredes de Coura, arranca hoje com a exibição única de “Atenção à banda sonora” e prossegue no domingo com Barry White Gone Wrong, Dupplo e 10.000 Russos, com domingo a acolher os The Black Wizards e Chinaskee & Os Camponeses, e segunda-feira a contar com The Lemon Lovers e Deixem o Pimba em Paz.

De 15 a 18 de agosto, a 26.ª edição do festival Vodafone Paredes de Coura leva à praia fluvial do Taboão nomes internacionais como Arcade Fire, Pussy Riot, Fleet Foxes, Jungle, Kevin Morby, King Gizzard & The Lizard Wizard ou Slowdive, além de projetos nacionais como The Legendary Tigerman, Linda Martini, Dead Combo ou Ermo, entre muitos outros.