O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Vilar Formoso, no dia 30 de maio, recolheu um Milhafre adulto (Milvus migrando), no concelho de Sabugal.

Um popular deu o alerta da presença de "uma ave debilitada, na localidade de Lageosa da Raia, tendo os militares da Guarda se deslocado ao local para o resgate", anunciou hoje o Comando Territorial da Guarda. A GNR revela ainda que após a recolha, a ave foi transportada para o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) em Gouveia, para recuperação e posterior libertação no habitat natural. A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), recorda que "tem como preocupação diária a proteção dos animais e apela à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono". Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.