No dia 30 de maio, o autor que já deu pelo nome de Smog vai estar no Hard Club, no Porto, seguindo-se, um dia depois, o Convento São Francisco, em Coimbra, e a Aula Magna, em Lisboa, já no dia 01 de junho.

Os bilhetes, com preços que vão dos 25 aos 30 euros em Coimbra e dos 28 aos 40 em Lisboa, vão ser postos à venda no sábado. No Porto, o valor da entrada tem o preço único de 28 euros.