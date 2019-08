A canção "Bad Guy" da jovem americana ficou nove semanas seguidas logo atrás do sucesso do rapper, mas nesta semana conquistou o primeiro lugar da Billboard.

"Parabéns a Billie, ela merece", disse Lil Nas X, cujo verdadeiro nome é Montero Hill e que hoje é um milionário aos 20 anos.

Assim como o rapper de Atlanta, Billie Eilish chegou à fama nos últimos meses com o lançamento em março de seu álbum de estreia "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Antes deste álbum, a cantora de 17 anos, primeira artista nascida na década de 2000 a liderar o top 100 da Billboard, surgiu no cenário musical com um estilo pop que mistura fragmentos do hip-hop e música eletrónica.

Lil Nas X, com a participação do cantor Billy Ray Cyrus, fixou por 19 semanas em primeiro lugar na Billboard, superando o recorde de 16 semanas da canção "One Sweet Day" de Mariah Carey (1995) e "Despacito" dos portorriquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, com Justin Bieber (2017).