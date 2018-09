A banda tinha sido forçada a interromper um concerto em Berlim no passado sábado, 1 de setembro, depois do seu vocalista sofrer uma perda repentina de voz, mas uma ida ao médico parece ter afastado os piores temores.

As boas notícias foram dadas numa nota partilhada nas redes sociais e no website dos U2. Intitulada "Back On Song, Back To Berlin", a mensagem faz referência à perda de voz que Bono, vocalista da banda irlandesa, sentiu subitamente passadas algumas canções no concerto de 1 de setembro.

O cantor assegura que já foi "a um grande médico", e que, "com o seu cuidado", vai voltar a ter "a voz completa até o fim da tour", sentido-se também muito "feliz e aliviado que se tenha despistado qualquer coisa mais séria".

O incidente deu-se na segunda data em Berlim da digressão europeia de “eXPERIENCE + iNNOCENCE" e, por ter decorrido durante um concerto, o músico realça que o seu alívio foi "contido" por ter "deixado o público de Berlim tão incomodado". Bono lembra que "estava uma atmosfera incrível na casa, ia ser uma daquelas noites inesquecíveis mas não por esta razão".

A banda já prometeu voltar a Berlim a 13 de novembro, num concerto que deverá ser gratuito a quem já tinha comprado ingresso para a data onde se deu esta inconveniência. Mas antes de voltar à Alemanha, os U2 vêm ainda a Portugal para uma data dupla, a 16 e 17 de setembro, na Altice Arena.