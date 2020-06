Em comunicado, o gnration afirma que este concerto único marcará o arranque da 6.ª edição do ciclo “Julho é de Jazz”, abrindo caminho aos outros concertos, distribuídos pelas primeiras quatro sextas-feiras do mês.

Neste regresso à atividade, o gnration apresenta um programa cultural bimestral, ao contrário da habitualmente adotada periodicidade trimestral, uma alteração imposta pela pandemia da covid-19.

Do programa para julho e agosto, e além do ciclo de jazz, fazem ainda parte a 5.ª edição do "Cinema no Pátio", uma nova exposição do artista e investigador português Diogo Tudela e oito residências artísticas dos projetos vencedores do programa de apoio à criação artística "Laboratórios de Verão".

No “Julho é de Jazz”, no dia 10, atua o quarteto formado pelos saxofonistas Rodrigo Amado e Ricardo Toscano, com João Lencastre (bateria) e Hernâni Faustino (contrabaixo).