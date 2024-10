Uma britânica de 23 anos tornou-se a mulher mais jovem a escalar os 14 picos do mundo com mais de 8.000 metros de altitude, avança o The Guardian.

Adriana Brownlee alcançou o pico de 8.027 metros do Shishapangma, no Tibete, no dia 9 de outubro, tornando-se a segunda britânica a completar o feito, três anos depois de chegar ao topo do Everest e decidir escalar os 14 picos mais altos do mundo, informou o Times.

“Comecei a chorar. Eu ainda não tinha chegado ao topo, nem conseguia vê-lo, mas sabia que iria acontecer. Demorou mais uma hora até chegar lá. Nessa altura era apenas o nascer do sol e um lindo céu limpo", conta a jovem.

“Foi o momento mais incrível. Chorei de novo ao lembrar que tinha acabado de escalar todos os 14 picos de 8.000 metros e feito história”, acrescentou.

Brownlee, que cresceu no sudoeste de Londres e estudou na Universidade de Bath, já mostrava a sua ambição quando, aos oito anos, escrevera, num exercício, na escola primária que gostava “de ser famosa por escalar a montanha mais alta do mundo e ser uma das raparigas mais jovens a fazê-lo”.

Na sua última escalada, Brownlee fê-lo sem o uso de oxigénio suplementar, o que tornou o desafio ainda mais difícil.

“É tudo sobre motivação intrínseca e querer desafiar o meu corpo e atingir os meus objetivos pessoais”, afirmou. “Montanhismo é a minha fuga, faz-me sentir livre e verdadeiramente conectada comigo mesma, então torna-se uma obsessão voltar", explicou Adriana.

“Abandonei a universidade para seguir a carreira em montanhismo e sacrifiquei amizades, a vida normal de adolescente e muito mais, mas tudo valeu a pena”, disse ainda.

No futuro, a britânica pretende trabalhar com outros entusiastas por montanhismo.

“Eu vou ficar nas montanhas, mas agora quero ajudar outros a realizarem os seus sonhos e criar uma nova geração de experiências de montanhismo e trekking de alta altitude, que se concentram na segurança e nas experiências passadas dos clientes", referiu.

Até ao momento, menos de 100 pessoas escalaram os 14 picos, todos eles nos Himalaias e na cordilheira de Karakoram.

Os 14 picos mais altos do mundo são o Everest, o K2, o Kangchenjunga, o Lhotse, o Makalu, o Cho Oyu, o Dhaulagiri I, o Manaslu, o Nanga Parbat, o Annapurna I, o Gasherbrum I, o Broad Peak, o Gasherbrum II e o Shishapangma.