O cartaz do Festival, organizado pela promotora Música no Coração, inclui mais de 50 artistas, entre os quais Maria Amélia Proença, atualmente a fadista com a carreira mais antiga, intérprete de êxitos como “À Beira do Cais”, “Era o que Faltava” ou “Duas Cantigas”, que canta hoje na Igreja de Santo Estêvão. Também hoje neste templo atua Pedro Galveias.

Os palcos distribuem-se pelo terminal de cruzeiros e o seu terraço, o Centro Cultural Dr. Magalhães de Lima, uma sociedade de advogados, a esplanada do Museu do Fado, as igrejas de S. Miguel e de Santo Estêvão, os largos do Chafariz de Dentro e de S. Miguel, o Grupo Sportivo Adicense, a Sociedade Boa União e uma unidade hoteleira.

Na fachada do terminal de cruzeiros é exibido, hoje e sábado, o 'video mapping' de tributo a Hermínia Silva (1907-1993).

A fadista é a homenageada da edição deste ano do Festival, realizando-se hoje, no palco principal, junto ao terminal de cruzeiros, uma homenagem à criadora de “A Tendinha” e “Fado da Sina”, entre outros êxitos, pelos artistas Anabela, FF, Filipa Cardoso e Lenita Gentil. Hoje, a programação deste palco conta ainda com Camané e Beatriz Felício & José Geadas.

Também neste palco, mas no sábado, a fadista Sara Correia encerra a digressão “Coração”, e atuam Teresa Salgueiro, ex-Madredeus, e Miguel Moura.

No Centro Cultural Dr. Magalhães Lima apresentam-se, hoje, Pedro Moutinho e Teresinha Landeiro e, no sábado, Lenita Gentil e Edu Miranda.

No terraço do terminal de cruzeiros atuam hoje elementos da casa de fados Mesa de Frades. O seu responsável, o guitarrista Pedro de Castro, convidou Ana Sofia Varela, Rodrigo Rebelo de Andrade e Tânia Oleiro. N

No sábado, no terraço, podem ouvir-se as vozes de Raquel Tavares, Jorge Fernando, Vânia Duarte, Ângelo Freire e Flávio Cardoso Júnior, numa apresentação do programa da RTP “Em Casa de Amália”, pelo fadista e radialista José Gonçalez.

Hoje, no auditório Abreu Advogados apresentam-se Mário Lundum e Soraia Cardoso, e, no sábado, Carmo Moniz Pereira e Francisco Moreira.

Na esplanada do Museu vão estar hoje os fadistas Francisco Salvação Barreto e Cristina Clara, e, no sábado, Matilde Cid e Ricardo Luiz.

Frente ao museu, no palco instalado no Largo do Chafariz de Dentro cantam hoje Ana Marta e Ricardo Mesquita, e Sónia Santos e Jaime Dias; no sábado é a vez de ouvir Beatriz Felizardo e Vítor Miranda, e Inês Pereira e Luís Capão.

No Grupo Sportivo Adicense, atuam hoje Mel e José Leal e, no sábado, Sandra Correia e João Caldeira.

O cartaz do Festival conta ainda com “Fado à Janela”, no Largo de São Miguel, com os músicos Jorge Silva, Miguel Monteiro e José Manuel Rodrigues, hoje e no sábado.

O fadista Peu Madureira e o pianista Júlio Resende atuam hoje na Igreja de São Miguel, que no sábado recebe Luís Caeiro e Artur Batalha, de 72 anos, e que se estreou como fadista aos 14.

A Escola de Fado Amador e Criativo de Alverca, com Beatriz Mamede, Rodrigo Figueira e Rodrigo Monteiro, apresenta-se hoje na Sociedade Boa União, onde no sábado atuam Flávia Pereira, Lara Rodrigues e Leonel Barata, da Associação Fado Cale Coimbra.

Outro palco está instalado no Hotel Memmo Alfama, onde atuam hoje José da Câmara e Gustavo Pinto Basto, que volta no sábado com Teresa Brum.