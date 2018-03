O regulamento indica que podem candidatar-se “todas as entidades, singulares ou coletivas, que, cumulativamente”, estejam “regularmente constituídas e devidamente registadas, se tal for obrigatório nos termos legais” e que “tenham os órgãos sociais eleitos e em efetividade de funções, se aplicável”.

De acordo com o documento, “os projetos de internacionalização devem prever a sua realização, no limite, até 31 de março de 2019”.

A proposta, que vai ser analisada e votada pelo executivo camarário, pretende ainda designar “como membros efetivos do júri do concurso” o presidente da Câmara do Porto e vereador da Cultura, Rui Moreira, o seu adjunto para a Cultura, Guilherme Blanc, e Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal do Porto.

Como membro suplente do júri, propõe-se o nome de Mónica Guerreiro.

A proposta camarária destaca que, para a autarquia, “a criação artística deve ser um vetor central no desenvolvimento da cidade do Porto e na projeção da sua imagem nacional e internacionalmente”.

A câmara considera também que “pode ter um papel relevante na evolução dos discursos artísticos contemporâneos” e que a cultura “é uma área estratégica no atual projeto cultural do Município do Porto, na sua dupla vertente de valorização patrimonial e de criação contemporânea”.

Para o município, a “avaliação concursal de propostas artísticas deve fazer parte do projeto cultural” da câmara.

A concretizar-se, esta é mais uma iniciativa da autarquia presidida por Rui Moreira de apoio à criação artística, depois, por exemplo, do Criatório, que atribui bolsas a projetos desenvolvidos no Porto, e do projeto Pláka, para a arte contemporânea.