Intitulado “Estado da Nação”, inclui atuações do clarinetista Frederic Cardoso, que interpreta sete obras de jovens compositores lusos em estreia mundial, mas também da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, do Quarteto de Cordas de Matosinhos e da Orquestra Jazz de Matosinhos, principais destaques do programa.

“O ciclo investe não só nas estreias, mas também na reinterpretação da música contemporânea, promovendo uma mostra de compositores portugueses atuais de grande prestígio”, pode ler-se na apresentação.

O primeiro a subir ao palco é Frederic Cardoso, que apresenta um total de sete obras em estreia mundial num recital intitulado “Diálogo a Preto e Branco”.

“O convite surgiu da Casa da Música, e quanto me convidaram, quis fazer algo diferente com jovens compositores portugueses com que já tenho trabalhado. Quis conjugar esses compositores, elaborar uma temática e cada um compor uma peça, de instrumentação diferente, mas que se complementassem”, explicou à Lusa o músico.