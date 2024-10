As obras foram levadas a cabo em duas fases nos últimos três anos, e incluíram, num primeiro momento, a requalificação dos camarins e do subpalco e, numa segunda fase, a que agora se encontra visível ao público, informam em comunicado.

Esta foi uma obra possível graças à colaboração de diferentes entidades, do trabalho voluntário de profissionais especializado das áreas técnicas, da antecipação de receita por parte de um conjunto de empresas promotoras de espetáculos, de donativos, ensaios solidários e por via da campanha 'O Meu Lugar no Teatro Armando Cortez'.

“A Direção da APOIARTE - Casa do Artista entendeu que era prioritário empreender obras de requalificação do Teatro Armando Cortez, uma vez que esta é mais uma sala de espetáculos aberta para a cidade, um palco de toda a comunidade artística, e porque ao apoiar os espetáculos que aqui se realizam os portugueses estão também a apoiar os artistas que vivem na Residência Sénior”, destaca José Raposo, atual Presidente da Casa do Artista.

De portas abertas desde 2003, o Teatro Armando Cortez evoca um dos grandes mestres da arte de representar e figura incontornável da história da fundação da APOIARTE – Casa do Artista: Armando Cortez, que assumiu a Direção da Casa do Artista desde a inauguração em 1999 até à sua morte em 2002.

Com 326 lugares, o Teatro Armando Cortez dispõe do espaço e de todo o equipamento necessário à realização de diferentes atividades culturais, artísticas e corporativas. Com o Teatro Infantil de Lisboa como companhia residente desde 2004, a programação infantil tem sido marca deste Teatro que já recebeu peças como D. Quixote, A Flauta Mágica, Soldadinho de Chumbo, Heidi e O Mundo Mágico de Jack.

Até ao final do ano a sala de espetáculos vai receber os espetáculos 'Solteira, Casada, Viúva, Divorciada', 'O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos' e 'O Amante do Meu Marido', para o qual a newsletter 'Três Pancadas' vai oferecer bilhetes.

Para 2025 estão previstas a apresentação de peças como 'Lady' com Susana Vieira ou 'A Mais Velha Profissão' com Júlia Pinheiro.

Atualmente é possível personalizar um lugar na plateia deste Teatro através da campanha 'O Meu Lugar no Teatro Armando Cortez', uma iniciativa criada com o intuito de angariar fundos para apoiar a Casa do Artista no serviço que presta à cultura e às artes.

Os interessados em participar nesta campanha podem fazê-lo aqui e fazerem um contributo de 400 euros para a requalificação do teatro.

Recorde-se que o teatro é uma das cinco estruturas que compõe a APOIARTE - Casa do Artista e assume um papel de suporte ao financiamento da Residência Sénior, onde são apoiados diretamente 76 artistas com mais de 65 anos.