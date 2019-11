O casaco preto e as calças usadas por Olivia Newton-John em "Grease", "Brilhantina" no título em português, foram leiloadas no sábado por 405.700 dólares (algo como 363.290 euros) num leilão na cidade californiana de Beverly Hills.

O musical "Grease" continua a despertar paixões, mais de 40 anos após o seu lançamento.

A calça de cintura subida e o casaco de couro em que Olivia Newton-John usou na interpretação do tema "You're the one that I want" foram comprados pelo dobro do preço estimado, anunciou a casa de leilões Julien's Auctions em comunicado.

"Grease", lançado em 1978, conta os amores de Sandy (Olivia Newton-John) e Danny (John Travolta), estudantes nos anos 50.

Um póster assinado por John Travolta, Olivia Newton-John e outros membros do filme, cujo valor estimado rondava os mil dólares foi também leiloado por 65 mil dólares (cerca de 57 mil euros).

Uma parte dos lucros deste leilão será destinada ao centro Olivia Newton-John de Pesquisa para o Tratamento de Cancro, uma doença que atingiu a atriz pela terceira vez em 2018.

A HBO anunciou recentemente a preparação de uma série inspirada no mundo de "Grease", que incluirá "algumas músicas e personagens" do filme.