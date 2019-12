Um trailer não conta a história toda

A reação não foi a melhor, os ânimos exaltaram-se e as caixas de comentários em redes sociais encheram-se de críticas, assim que, foi possível dar a primeira vista de olhos ao mundo de Cats, num trailer de dois minutos e meio. “Aquilo não são gatos”, “A Hermione em Harry Potter e a Câmara dos Segredos parece mais um gato do que aquilo” e “Vai ser um filme de terror e não avisaram ninguém” foram alguns dos desabafos. Todos convergiam naquele que foi o "senão" que mais comichão causou relativamente à adaptação de Cats ao cinema: os gatos não pareciam gatos, mas outra coisa qualquer que depois tomava a cara dos atores que encarnavam as diversas personagens.

Na era de adaptações live-action a que a Disney nos habituou, o público passou a criar algumas expectativas no que diz respeito a filmes que retomam algumas das suas histórias preferidas. Grande parte destas películas foram sucessos de bilheteira, porque trouxeram uma nova abordagem visual e porque os seus orçamentos demonstravam um grande esforço na caracterização, quase exclusivamente através de efeitos especiais que recriavam um determinado universo e de personagens às quais grandes atores acabam por dar só a voz, como vimos recentemente em O Rei Leão.

Não foi essa a decisão tomada em Cats. Realizado pelo diretor britânico Tom Hooper, responsável por O Discurso do Rei e pela adaptação do musical Les Miserábles, a direção tomada no filme, com um orçamento estimado de 100 milhões de euros, foi a de uma personalização dos felinos, misturando a silhueta e face dos atores com efeitos especiais que lhes dessem as características dos bichos como as orelhas, o bigode, o pelo e a cauda. Dizer que as pessoas não apreciaram esta decisão é um eufemismo e muitas apressaram-se a fazer um julgamento apressado de que o filme ia ser um flop por esta razão. Ainda por cima ao estrear na semana anterior a um tal de Star Wars, a lançar o último episódio da sua trilogia.

Por detrás desta opção pode ter estado um excesso de zelo pelo próprio musical, em que os atores que sobem ao palco vestidos com fatos de gato, talvez, Hooper tenha querido trazer essa inspiração também para o grande ecrã. Não se pode dizer que resulte e acaba por ser provavelmente aquilo em que nos focamos durante quase todo o filme, contudo, e spoiler alert... isso não torna esta longa-metragem má. No final, a forma é ultrapassada ou pelo menos relativizada e o conteúdo conquista-nos para a história, acabando por dar uma boa sessão de cinema. Por isso, vamos ao conteúdo.

Uma introdução ao mundo dos Gatos Jellicle

Quando Andrew Lloyd Webber trouxe Cats ao mundo, na década de 80, teve a inspiração num livro de poemas do autor americano T.S. Elliott chamado Old Possum’s Book of Practical Cats. A obra, publicada no final da década de 40, incluía uma série de poemas sobre a psicologia felina, onde já estavam descritas a maior parte das personagens que depois seriam utilizadas por Webber na história do musical.

O filme joga pelo seguro e não se afasta muito da história já contada por palcos no mundo inteiro. Em plena Londres, somos confrontados com Victoria (Francesca Hayward), uma gata abandonada nas ruas da capital inglesa, que é rapidamente acolhida por uma família de gatos – os Jellicle – que tentam rapidamente enturmá-la de todas as suas tradições. Chefiados por Munkunstrap (Robbie Fairchild) que serve de principal narrador, os Jellicle apoiam as artes e a capacidade de cada gato se poder expressar e viver da maneira que gosta, por isso, todos os anos organizam um Baile Jellicle, evento onde é feita a Escolha Jellicle, que determina quem poderá subir à Camada Celestial (aka paraíso dos gatos) e reencarnar numa nova e melhor vida de gato.

Como é feita esta importante decisão? Cada gato tem a sua canção e tem a oportunidade de a cantar e dançar no Baile, em frente à matriarca da familía, a Velha Deuteronomy (Judi Dench), que depois escolherá quem é merecedor desta honra. Esta personagem traz das poucas inovações que foram feitas para este roteiro, dado que, no musical original, tínhamos uma versão masculina. Como garantir uma nova vida é importante, especialmente para os gatos, que em média têm sete, obviamente que não faltam candidatos.