Considerado como um dos mais importantes poetas do século XX, António Ramos Rosa nasceu em Faro em 17 de outubro de 1924, onde frequentou os estudos secundários, mudando-se depois para Lisboa, onde morreu em 23 de setembro de 2013.

Ramos Rosa trabalhou como tradutor e professor, tendo sido um dos diretores de revistas literárias como Árvore e Cassiopeia, tendo colaborado em diversas publicações periódicas com textos de crítica literária.

Em 1958 publicou o seu primeiro livro intitulado “O Grito Claro”, que assinalou o início de uma vida dedicada à poesia com mais de 50 obras editadas.

Autor de vários ensaios, entre os quais, “A Poesia Moderna” e a “Interrogação do Real” (1979-1980), foi distinguido em 1988 com o Prémio Pessoa e o seu nome foi dado à Biblioteca Municipal de Faro.

“A sua obra caracteriza-se por uma profunda reflexão sobre a existência do ser numa procura contínua entre a sua relação íntima com o mundo”, destaca em comunicado a Câmara de Faro, entidade parceira da organização das comemorações do centenário do nascimento do poeta.

As comemorações arrancam na quarta-feira com a inauguração, da exposição “António Ramos Rosa e a Integração do Real”, com a curadoria do poeta e ensaísta António Carlos Cortez, às 17h30, na Biblioteca Municipal de Faro - António Ramos Rosa.

O mesmo espaço acolhe, entre as 18h45 e as 19h50, a mesa-redonda “Poetas com António Ramos Rosa: testemunhos, uma ideia de poesia”, com a participação dos poetas Fernando Pinto do Amaral, Jorge Vaz de Carvalho, Jorge Reis-Sá, Paulo Teixeira e Sara Martins.

Na quinta-feira, as comemorações iniciam-se com a sessão solene, às 9h30, seguida de comunicações e de conferências sobre a vida e obra do autor, entre as quais “António Ramos Rosa ou a interrogação do real”, às 10h50, “António Ramos Rosa e as formas do poético” (11h30), “António Ramos Rosa: poeta plural – tradução, edições, intervenção cultural” (15h00) e uma mesa-redonda intitulada “António Ramos Rosa, testemunhos, influência, evocações” (17h00).

As mesas-redondas envolvem ainda escritores, ensaístas, jornalistas e investigadores como Ana Marques Gastão, Elisa Costa Pinto, João Albuquerque, Luís Filipe Castro Mendes, Luís Quintais e Luís Ricardo Duarte, entre outros autores.

As comemorações do centenário do nascimento de António Ramos Rosa encerram com um recital de poesia, pelos atores Eurico Lopes e Luís Lucas, às 21h00, na biblioteca municipal de Faro.

Organizado pela associação A Tal Emersa, o evento tem a curadoria do professor, poeta e ensaísta António Carlos Cortez, com o apoio do município de Faro.