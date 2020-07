“A propósito de nada” é o título desta autobiografia que chega hoje Portugal. A publicação da biografia foi inicialmente recusada pelas editoras norte-americanas, já que o autor e realizador se vê envolto em acusações de abuso sexual.

Em março deste ano, o detentor dos direitos de publicação (o grupo editorial Hachette), que tinha aceitado publicar o livro nos Estados Unidos, decidiu não o fazer. Em causa estavam os protestos de funcionários, devido às acusações de abuso sexual contra Woody Allen a uma das filhas adotivas, Dylan Farrow.

A autobiografia acabou por ser publicada pela editora Arcade Publishing. Quatro meses depois, pode ser adquirida em português, com um título fiel ao original: "Apropos of Nothing".

Uma vida com as letras e o espetáculo

Nasceu na “cidade que nunca dorme”, Nova Iorque, nos Estados Unidos. Hoje com 84 anos, passou pelos jornais da Broadway, para onde escreveu textos humorísticos desde cedo, seguidos de textos para rádio, televisão, teatro, cinema e para a revista The New Yorker.

Passou da escrita no papel para se estrear como stand-up comedian. Daí não demorou a guionar filmes e a dirigi-los. Como realizador de cinema, trouxe ao grande ecrã clássicos contemporâneos como "Annie Hall", em 1977.