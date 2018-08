"O objetivo aqui será o de reunir os 40 festivais de cinema ambiente mais importantes do mundo, com vista a reforçar os laços e promover o debate e a reflexão sobre a importância das plataformas audiovisuais que promovem mudanças sociais e de sustentabilidade", refere a organização em nota hoje enviada à agência Lusa.

Segundo a organização, durante o evento anual, em colaboração com a Green Film Network e a Turismo do Centro, será organizado o 1.º Fórum Internacional de Festivais de Cinema de Ambiente, uma iniciativa que tem já assegurada a presença de 37 diretores de festivais de cinema de ambiente de todo o mundo.

O CineEco 2018, organizado pela Câmara Municipal de Seia, vai decorrer entre 13 e 20 de outubro, na Casa Municipal da Cultura de Seia (na fotografia) e no Centro de Interpretação da Serra da Estrela.

A edição de 2018 do CineEco apresentará ao público "uma seleção de filmes que refletem sobre o lugar do homem, da economia e da ação individual nas temáticas de preservação ambiental", indica a fonte.

"Debaixo do tema os quatro elementos, a seleção oficial para as secções de competição internacional propõe 50 filmes que são uma visão para algumas das práticas e vozes que inspiram a mudança por todo o mundo", referem os promotores.

Segundo a mesma fonte, "são vários os temas que servem de ponto de partida para a reflexão rumo à mudança, razão essencial do festival e do seu compromisso com a sensibilização pela cultura", que vão da arquitetura sustentável, à economia colaborativa, da desconstrução de rotinas à denúncia de algumas das mais poluidoras indústrias mundiais.

A abrir o festival estará "Mentiras Verdes", de Werner Boote, considerado um dos grandes filmes ambientalistas de 2018, que foi estreado no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

A concurso pelo grande prémio da Competição Internacional de Longas Metragens estarão 10 filmes como "Muito Além da Fordlândia", de Marcos Colón, "A Arca de Anote", de Matthieu Rytz, "Ponto sem Retorno", de Noel Dockstader e Quinn Kanaly, "O Negócio do Leite", de Andreas Pichler, "(A)Social - 10 dias sem telemóvel", de Lucio Laugelli, e "Até à Última Gota - A Guerra Secreta na Europa", de Yorgos Avgeropoulos, entre outros.

O CineEco é um dos mais antigos festivais de cinema de ambiente do mundo e integra a Green Film Network, uma plataforma de 40 festivais, da qual é membro fundador.