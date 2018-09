Propostas para todas as idades e todos os géneros de pessoas e que, segundo o diretor daquela sala, Tiago Rodrigues, resultam do que entende por serviço público de Cultura.

"É, acima de tudo, o esforço de tornar o acesso à criação artística cada vez mais democrático, plural e inclusivo”, como sustentou, em junho último, na apresentação da temporada 2018/2019 do edifício que abriu portas em 1846.

À semelhança do que argumentou na mesma ocasião – e escreveu no destacável do programa da temporada – sobre o que entende que deve ser o seu exercício na função: “Dar condições de trabalho a quem faz o teatro que as regras de mercado não permitem que exista, e sem o qual não podemos existir verdadeiramente enquanto sociedade”.

“Um espetáculo para os meus filhos”, uma criação de Carlos Marques, Rita Abreu, Isabel Aboim Inglez e Rui Pina Coelho, interpretado por este e Carlos Marques, destinada aos mais novos e na qual se conta a vida e as ideias defendidas pelo filósofo alemão Karl Marx (1818-1883), abrem o programa do fim de semana, com espetáculos a realizar, no Salão Nobre, nas manhãs dos dois dias.

As propostas do D. Maria II para a abertura de temporada não se confinam, contudo, a espetáculos de teatro nem às salas onde é hábito estes acontecerem. Repartem-se, antes, por espaços que vão do átrio à biblioteca, onde nos dois dias haverá uma feira do livro e visitas guiadas à exposição sobre Amélia Rey Colaço, ao Salão Nobre ou à sala de Cenografia, onde decorrerão, também nos dois dias, leituras encenadas, com “Call center” e “O reino do fundo”, respetivamente, a marcarem o dia de sábado.

Ainda no sábado, o teatro atravessará a avenida, com a realização de uma leitura encenada de “Antes que ela se apague”, na Sala do Rei, na Estação de Comboios do Rossio.