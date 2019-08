De acordo com os registos históricos, a primeira receita de gaspacho andaluz — com pepino — data de 1824 e é atribuída a Mary Randolph, no livro The Virginia House-Wife. Por outro lado, em 1892, a receita surge no Diccionario general de cocina de Ángel Muro, como um "verdadeiro gaspacho andaluz" sem pepino mas com pimento. Há ainda uma variação em que o gaspacho leva cebola e pepino picado.

Para Fernand Huidobro, presidente da Academia de Gastronomia da Andaluzia, a receita "certa" do gaspacho é simples: "coloque o que tiver". "O gaspacho nasceu como um prato típico de pessoas humildes e sem possibilidades. Colocavam o que tinham, o que dava mais sustento para passarem o dia no campo. Mais tarde, quando se tornou um prato mais urbano, foi estabelecida uma receita mais ou menos oficial, com cinco ingredientes básicos: tomate, alho, azeite, vinagre e sal", referiu.

O pepino, no fundo, é uma questão de gosto. Há quem diga que melhora o gaspacho e quem considere que, por ser forte, acaba por camuflar o sabor dos restantes ingredientes. E se a sabedoria popular diz que gostos não se discutem, a discussão que tem vindo a dividir Espanha mostra que sim — e é tão saudável quanto comer gaspacho num dia quente de verão.