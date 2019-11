“É uma história da alimentação e dos patrimónios alimentares enquanto cultura de identidade”, argumentou Guida Cândido.

“Comer como uma Rainha – O receituário real do século XVI ao século XX” analisa cinco períodos relativos a cinco rainhas distintas – Catarina de Áustria, Maria Francisca de Saboia, Maria Ana de Áustria, D. Maria I e D. Maria Pia – e inclui 50 receitas “adaptadas aos tempos atuais”, revelou.

“Não é exatamente o que comiam à época, porque isso é impossível de recriar, os produtos alteram-se e não podemos ter a veleidade de fazer receitas exatamente iguais. São receitas de acordo com o que se publicava à época, a cozinha é dinâmica”, frisou Guida Cândido.

“O meu trabalho é tentar mostrar o que era possível fazer à época e a hierarquia da alimentação, porque comer é muito mais do que um ato de sobrevivência, é um ato social”, enfatizou.

Para além da investigação realizada, a autora também cozinha, compõe e fotografa os pratos que apresenta no livro, mesmo se garante que não é cozinheira ou ‘chef’.

“Nunca fugindo do rigor da investigação académica, quero atingir um público mais vasto. Agrada-me a estética e a fotografia sou eu que faço, porque é mais prático, a composição também e tenho gosto em cozinhar, sou eu que cozinho a maioria das receitas. E se eu consigo, toda a gente consegue, é uma cozinha que todos podemos praticar”, sublinhou Guida Cândido.

Com um percurso “relativamente curto” na investigação da história gastronómica – iniciado em 2012, na altura em que começou um mestrado em Alimentação: Fontes, Cultura e Sociedade, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) – este é o terceiro prémio arrebatado por um livro de Guida Cândido, depois de duas anteriores distinções do seu livro “Cinco Séculos à Mesa – 50 receitas com História”, distinguido com o Best Gourmand Awards e Livro do Ano Cookbook Fair 2017.

Guida Cândido terminou o mestrado na FLUC com média final de 18,4 valores, o que lhe valeu a atribuição de uma bolsa de mérito do ensino superior.

Investigadora colaboradora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da FLUC, é atualmente aluna bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia num programa de doutoramento da Universidade de Coimbra em Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades.

Segundo a nota da UC, o prémio atribuído pela Academia Internacional de Gastronomia vai ser entregue na quarta-feira, às 19:00, no Grémio Literário, em Lisboa, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro António Costa.