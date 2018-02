A Companhia do Chapitô apresenta-se hoje no 35.º Festival de Outono na Primavera da Comunidad de Madrid, com "Édipo", numa encenação de John Mowat, que fica em cena na capital espanhola até domingo.

“Édipo”, sobre a tragédia de Sófocles, antecipa a apresentação de “Electra”, a partir de Eurípides, que subirá ao palco do festival nos dias 02, 03 e 04 de março, abrindo uma digressão de 21 espetáculos, 19 dos quais em Espanha. Até maio, a companhia atuará em salas do País Basco, de Castela e Leão e da Galiza. Em Portugal, apresentará “Electra”, em Benavente, no dia 15 de abril, e em Lousada, a 23 de abril. Com direção de Cláudia Nóvoa e José Carlos Garcia, “Electra” é uma adaptação da tragédia homónima de Eurípides, e das suas diferentes versões, só que representada em estilo de comédia, e encenada apenas com colheres de sopa como adereço. No palco vão estar três atores – Jorge Cruz, Nádia Santos e Tiago Viegas – que dão corpo às diferentes personagens. A ação da peça centra-se em Electra, que dança até morrer e que mata a mãe, com a ajuda do irmão, porque esta matara o marido com a ajuda do amante. Equador, Peru, Colômbia, Cuba e Rússia, em S. Petersburgo, são outras etapas na digressão da peça sem que haja ainda datas marcadas, como disse à Lusa fonte da Companhia.