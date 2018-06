O Festival Terras Sem Sombra (FTSS), que acontece de fevereiro a julho, no Alentejo, distingue anualmente entidades ou personalidades nas áreas da Música, Valorização do Património Cultural e Salvaguarda da Biodiversidade, que o certame desenvolve no âmbito da sua programação.

Candidataram-se “mais de meia centena de propostas”, tendo o júri escolhido “três casos exemplares nas áreas que são os pilares do festival, a promoção da música, a valorização do património cultural e a salvaguarda da biodiversidade”, disse à agência Lusa José António Falcão, diretor executivo do Terras Sem Sombra.

A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se no próximo dia 07 de julho, às 18:30, no Centro das Artes de Sines, no Baixo Alentejo, e será presidida pelo ministro do Ambiente, João Pedro de Matos Fernandes.

O Prémio Internacional Terras Sem Sombra/Música será entregue ao maestro e compositor Péter Eötvös, nascido há 74 anos em Székelyudvarhely, então território húngaro, atualmente, Odorheiu Secuiesc, município da República da Roménia.

“Peter Eötvös combina as atividades de compositor, maestro e professor, numa carreira de alto nível”, refere o comunicado do FTSS, que este ano teve a Hungria como país convidado.

Autor de óperas, obras orquestrais e concertos compostos para vários músicos, a música de Peter Eötvös “tem vindo a ser programada regularmente por orquestras, ensembles de música contemporânea e festivais de todo o mundo”, segundo a mesma fonte, que cita o concerto para percussão “Speaking Drums”, com o solista Martin Grubinger, e as peças compostas para ensemble “Dodici” e “Da capo”. A ópera “Senza Sangue”, uma encomenda das Filarmónicas de Nova Iorque e Colónia, estreou-se em 2014.