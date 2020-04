Em comunicado, o mentor do projeto, Vasco Durão, explica que “o Guitarras ao Alto teve que se adaptar a esta nova realidade” e que por isso este ano será o “Guitarras ao Alto em Casa, em versão digital, ao longo do mês de maio com atuações e conversas com músicos.

Em parceria com a rádio pública Antena 3, esta edição contará com quatro atuações semanais, destacando-se a parceria inédita, a 28 de maio, entre a guitarrista britânica Gwenifer Raymond e o português O Gajo.

Serão ainda recuperadas duplas formadas em edições anteriores, com Tó Trips e Filho da Mãe, a 07 de maio, Bruno Pernadas e Mário Delgado, no dia 14, e Peixe com Frankie Chavez, no dia 21.

“Mesmo sem apoios financeiros ou patrocínios para este evento”, os músicos serão remunerados, refere Vasco Durão.