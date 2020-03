Segundo informação disponível na página oficial do músico norte-americano no Instagram, a atuação irá acontecer às 13:00 de Los Angeles (20:00 de Lisboa).

O cantor, músico, compositor, produtor e ator norte-americano tem regresso marcado a Portugal no verão. John Legend deverá atuar a 03 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no âmbito do festival CoolJazz.

Responsável por temas como "All of Me" e "Ordinary People", John Legend editou o álbum de estreia, "Get Lifted", em 2003. Seguiram-se "Once Again" (2006), "Evolver" (2008), "Wake Up" com os The Roots (2010), "Love in the future" (2013) e "Darkness and light" (2016).

Depois disso, entre outras etapas do seu percurso, foi coprodutor e autor do filme "La La Land" e vencedor de vários prémios, incluindo um Óscar na categoria de Melhor Música com o tema "Glory" do filme "Selma", que partilha com o ‘rapper' Common.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.