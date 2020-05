"Os profissionais de saúde e quem assegura os serviços essenciais estão na linha da frente, mas a seguir serão os artistas. Não se pode sobreviver a toda a esta dor, este espanto, sem o usufruto da cultura", disse a pintora, entrevistada pela agência Lusa.

Graça Morais apresentou no ano passado a exposição "Metamorfoses da Humanidade", sobre temas como a crise dos refugiados e a condição das mulheres, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa, e no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.

Interessam-lhe os dramas da atualidade e as múltiplas facetas da natureza humana, como o medo, a exclusão e a perda, temas recorrentes na sua obra.

Mas perante esta inesperada pandemia, Graça Morais disse à Lusa que ficou paralisada: "Não consegui pintar e desenhar nestas semanas. A tragédia que estava a acontecer era tão forte que não consegui criar", admitiu.

A pintora natural da aldeia de Vieiro, no concelho transmontano de Vila Flor, nestes meses a viver em Lisboa, disse que esta semana irá tentar trabalhar pela primeira vez.

Para a criadora, esta pandemia "mostra-nos como somos frágeis, como sentimos a ignorância e impotência", perante um novo vírus que já provocou mais de 270 mil mortos e paralisou a economia mundial.

Graça Morais diz que toda a sua admiração vai para os médicos, enfermeiros, trabalhadores da recolha do lixo e da área alimentar "que são os heróis anónimos de primeira linha".

"A seguir vai ser fundamental a arte, que seja exposta e vista por todos", considera, defendendo que "os governantes, que têm sido sensatos em manter a ordem, devem valorizar os artistas".