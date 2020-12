"Nós temos uma área de abrangência muito, muito grande mesmo (...), desde famílias vulneráveis, a crianças, idosos, refugiados, vítimas de violência doméstica, reclusos, (...) e, além disso, ainda estamos sempre presentes com a emergência em caso de algum desastre ou catástrofe, como por exemplo nos incêndios ou agora na pandemia".

É com estas palavras que Marlene Pais, responsável de Marketing, define a atuação da Cruz Vermelha Portuguesa no nosso país. Sendo uma das mais relevantes organizações humanitárias de Portugal - 150 delegações, 2.500 colaboradores, mais de 5.000 voluntários -, a atuação da Cruz Vermelha estende-se ainda às praias, onde atende "mais 4.500 pessoas anualmente” e a outras ocasiões como as peregrinações a Fátima, em maio e em outubro, onde está presente, com "mais de 300 postos ao longo do país para dar apoio aos peregrinos".

Numa área onde o auxílio aos mais vulneráveis é necessário de forma permanente, Marlene Pais deixa a nota de que a Cruz Vermelha não costuma ter "nenhuma campanha específica para o Natal", porque as famílias a quem é prestado apoio "precisam de ajuda ao longo de todo o ano". Contudo, este Natal trouxe uma “prenda no sapatinho”: uma parceria com a Hansaplast, que vai "doar cerca de 4 mil produtos" à instituição.

A responsável de marketing da Cruz Vermelha revela ainda que "já estão identificadas as delegações para onde estes produtos irão" e que esta iniciativa "é mais uma das parcerias que nós [Cruz Vermelha] temos orgulho em ter e que pretendemos solidificar para o próximo ano".

Esta é a segunda vez que a marca de primeiros socorros apoia a organização. A primeira foi no ano passado, também pela altura do Natal, também com a doação de produtos de primeiros socorros, destinados a apoiar parte das 7 mil crianças – que “correm, brincam, aleijam-se” – que vão sendo acompanhadas pela Cruz Vermelha Portuguesa.

Em 2020, a Hansaplast dá mais uma vez a mão à organização no Natal; em 2021 o objetivo é que este movimento solidário transcenda a época natalícia.