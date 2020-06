Reabertura do MAAT

O quê: O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) promove uma programação de reabertura. Programa: 11h30 - Espaços Legíveis (uma visita guiada de arquitetura); 18h00 – “Temporalidade e espaço cívico” - Uma conversa com curadoria e moderada por João Belo Rodeia, com Florian Idenburg e Jing Liu (fundadores do estúdio SO – IL) ligados a partir de Nova Iorque, e Ricardo Carvalho, Filipe Magalhães e Ana Luísa Soares (Fala Atelier) e Bárbara Silva, ao vivo no Palco 1 da Beeline

Quando: Hoje

Onde: Lisboa

Inauguração da exposição "Como silenciar um poeta"

O quê: Da artista plástica Susana Mendes Silva. Esta exposição surge a partir da obra da escritora portuguesa Judith Teixeira (1880-1959), cujo livro “Decadência” foi apreendido e queimado em 1923, no Convento de São Francisco, nas antigas instalações do Governo Civil de Lisboa

Quando: Até dia 30 de agosto

Onde: Sala Sonae do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Lisboa

Concerto por Solistas da Orquestra Gulbenkian

O quê: Neste recital, os músicos interpretam o Septeto para Sopros e Cordas de Beethoven.

Quando: Hoje, às 19h00

Onde: Grande Auditório, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Reabertura do Zoomarine

O quê: O parque oceanográfico Zoomarine Algarve vai reabrir ao público, mas com lotação máxima e obrigatoriedade de marcação prévia da visita, após um encerramento de quase três meses na sequência da pandemia de covid-19.

Quando: Hoje

Onde: Guia, Algarve

Bienal BoCa de Artes Contemporâneas

O quê: Uma programação diária com várias atividades, nomeadamente criações de artistas, 'performances' ao vivo, conversas 'online' com convidados de diversas áreas - para falar sobre o corpo, sustentabilidade, pensamento e imaginação. A Bienal vai ainda levar a cabo uma angariação de fundos internacional com o objectivo de apoiar financeiramente artistas, técnicos e produtores culturais de qualquer território artístico, com idade até 35 anos, em situações de comprovada precariedade.

Quando: Hoje, às 19h00 - Conversas Online - com Gerad & Kelly, coreógrafos/artista visuais norte americanos, conversam com Cláudia Galhós

Onde: YouTube

Estreia do filme "O Meu Espião"

O quê: Comédia realizada por Peter Segal, com Dave Bautista, Kristen Schaal, Ken Jeong e Chloe Coleman nos principais papéis

Quando: Hoje

Onde: Nos cinemas portugueses

Maratona dos Heróis

O quê: Uma prova virtual solidária que visa apoiar os profissionais de saúde, as forças de segurança e outras instituições que combatem a Covid-19 e que inclui quatro distâncias (42 km, 21 km, 15 km e 10 km), até 14.

Quando: Hoje

Onde: Inscrições aqui