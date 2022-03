Daniela Melchior está a caminho de outra grande produção de Hollywood:

Segundo o site Deadline, a atriz portuguesa vai junta-se às estrelas Vin Diesel ou Michelle Rodriguez, que deverão voltar a interpretar os seus papéis, e também a Jason Mamoa, anunciado recentemente como vilão do décimo filme de "Fast & Furious" (em Portugal, "Velocidade Furiosa").

A estreia do novo filme da saga, ainda sem título, está marcada para maio de 2023.

Esta será a quarta participação de Daniela Melchior em grandes filmes internacionais, depois do brilharete em "The Suicide Squad" e dos filmes "Marlowe", com Liam Neeson, e "Assassin Club", com Herry Goulding.