Sergio: Entre Timor-Leste e o Iraque, uma história de amor

Na passada terça-feira (21 de Abril), a Netflix anunciou os seus resultados para o primeiro trimestre de 2020 e, sem surpresas, digamos que... foram bons. Entre janeiro e março deste ano, incluindo o período de isolamento social generalizado à volta do mundo, a plataforma de streaming ganhou mais 16 milhões de subscritores passando agora a ter 182 milhões de pessoas a pagar para poder utilizar o seu serviço regularmente.

Embalado pelos resultados, decidi contribuir para ser um utilizador ativo e vi o filme “Sergio”, realizado por Greg Barker e protagonizado por Wagner Moura (Narcos e Tropa de Elite) e Ana de Armas (Knives Out). “Sergio” conta a história real de Sérgio Vieira de Mello, o carismático diplomata brasileiro da ONU, que ficou famoso pela sua resolução de conflitos políticos e humanitários internacionais, durante os 34 anos em que trabalhou na organização.

Quem é Sérgio? Este biopic dá especial atenção às duas últimas missões em que Vieira de Mello, a quem Wagner Moura dá corpo e voz, esteve envolvido: uma próxima da realidade portuguesa, em Timor-Leste, onde apoiou a formação do governo liderado por Xanana Gusmão, e outra no Iraque, durante a ocupação americana que sucedeu os ataques às Torres Gémeas a 11 de setembro de 2001.

E a personagem da Ana de Armas? É Carolina Larriera, uma economista argentina formada em Harvard, que também foi também designada pela ONU para a missão em Timor-Leste, onde ela e Sérgio se conheceram e apaixonaram. O desenvolvimento da sua relação acaba por ser igualmente um dos focos principais do filme, com destaque para os seus diálogos em três línguas diferentes: português, inglês e espanhol (e é difícil não imaginar Pablo Escobar quando Wagner Moura fala em espanhol)

Um Bar Mitzvah, um Crowdfunding e uma música com Leonardo DiCaprio

A criação de séries com base numa versão de fictícia ou exagerada de figuras reais não é uma novidade em televisão. O comediante Jerry Seinfeld pode ser considerado como o pioneiro do género, com a mestria que todos reconhecemos nas nove temporadas de Seinfeld.

Avançando para 2020, Dave é o exemplo mais recente deste tipo de universos. A série da HBO acompanha o rapper Dave Burd aka Lil Dicky, que tem dificuldade que as pessoas o levem a sério na indústria musical. Primeiro, ao contrário da maior parte dos rappers, Dave não vem de um contexto social complicado, vem de uma família judia da classe média-alta de Filadélfia. Segundo, Dave não teve de ser descoberto por uma editora, em vez disso, gastou todo o dinheiro do seu bar Mitzvah na produção de vídeos para o YouTube na tentativa que a sua música se tornasse viral. Terceiro, ao contrário do ritmo frenético associado à vida de músico, Dave é um homem caseiro e partilha a sua vida com a namorada Ally, uma professora numa escola primária.

Os nove episódios disponíveis, além de terem o tom cómico característico de Lil Dicky, aproveitam para abordar temas mais sérios sobre como ultrapassar problemas de intimidade, lidar com distúrbios de personalidade e as vicissitudes da indústria da música, num mundo em Dave tem que lidar com editoras, com outros músicos e com fãs nas redes sociais.

Algumas curiosidades sobre Lil Dicky (o do mundo real, não o da série):

Temos aniversários musicais

Há 14 anos, os Arctic Monkeys lançavam o EP “Who The F*** Are The Arctic Monkeys”.

A banda inglesa lançou este disco três meses depois de lançarem Whatever People Say I’m Am That’s What I’m Not, o álbum que marcou a sua chegada e que se tornou na altura o álbum de estreia com mais vendas na semana de estreia, no Reino Unido.

19 minutos, 5 músicas: o single “The View From The Afternoon”, “Cigarette Smoker Fiona”, “Despair In The Departure Lounge”, “No Buses” e “Who The F*** Are The Arctic Monkeys”.

Primeiro álbum dos Moonspell “Wolfheart” saiu há 25 anos

Aquela que é uma das bandas portuguesas mais famosa em palcos internacionais lançou o seu primeiro álbum a 24 de abril de 1995. Das nove músicas que compõem Wolfheart, apenas duas não são em inglês.

A partir de 2010, o álbum passou contar com o carimbo oficial dos CTT, para marcar momentos importantes da história do rock português.

Créditos Finais

Depois de dois episódios, o Ricardo Brito Reis escreveu um artigo para o SAPO24 sobre o documentário “The Last Dance” (disponível na Netflix) que deu vontade que os restantes estreassem todos de seguida.