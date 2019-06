Num post na sua conta oficial do Facebook, Dave Mustaine disse ter sido “diagnosticado com cancro na garganta”, adiantando que “o tratamento já começou”. O músico acrescenta ainda que os seus médicos já “mapearam um plano de tratamentos que pensam ter uma taxa de sucesso de 90%”.

Devido a este problema de saúde e aos tratamentos, o líder dos Megadeth avançou também que a banda vai ter de cancelar “a maior parte dos concertos deste ano”. Contudo, o cruzeiro organizado pelo grupo, chamado Megacruise, vai manter-se programado, prometendo Mustaine que “a banda vai fazer parte dele de alguma maneira”.

O líder da banda de Thrash Metal disse ainda estar reunido com a restante banda para escrever o sucessor de “Dystopia”, álbum lançado em 2017 e que recebeu um prémio Grammy por “Melhor Performance Metal”.

Mustaine remeteu mais informações sobre as datas da digressão para o website oficial da banda.

Conhecido por fazer parte da formação inicial dos Metallica, Dave Mustaine formou os Megadeth em 1983. Ao longo de décadas, o vocalista e guitarrista manteve-se o líder inquestionável da banda, que já teve dezenas de elementos. O sucesso de álbuns como "Rust in Piece" ou "Countdown to Extinction", fê-la tornar-se uma das quatro bandas que compõem os “Big Four” do Thrash Metal. As outras são os acima mencionados Metallica, assim como os Slayer e os Anthrax.

Dave Mustaine esteve em Portugal com os Megadeth a 10 de julho de 2018, abrindo para os Kiss no espetáculo “The Legends of Rock”