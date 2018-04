Os Dead Combo e o trio Elas e o Jazz vão atuar este ano no festival CoolJazz, que decorrerá ao longo de julho em Cascais, foi hoje anunciado.

Os Dead Combo, que editam esta semana o álbum “Odeon Hotel”, estarão a 17 de julho no Parque Marechal Carmona, no mesmo dia em que está marcado o concerto dos BADBADNOTGOOD.

O trio Elas e o Jazz, que integra as cantoras Marta Hugon, Joana Machado e Mariana Norton em torno de ‘standards’ do jazz, apresentar-se-á a 20 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, abrindo para uma atuação do músico Gregory Porter.

Segundo a organização, no âmbito do evento vai ser leiloada uma guitarra assinada por Van Morrison, revertendo as receitas para a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais (CERCICA).

A 15.ª edição do CoolJazz decorrerá em julho, repartido entre o Parque Marechal Carmona e o Hipódromo de Cascais.

Além de Dead Combo, Elas e o Jazz, BADBADNOTGOOD e Gregory Porter, a organização do EDP CoolJazz tinha já anunciado anteriormente os concertos de David Byrne (11 de julho), Van Morrison (28 de julho) e Norah Jones (31 de julho), todos no Hipódromo Manuel Possolo, Salvador Sobral, Toty Sa’med (18 de julho), Jessie Ware e Jordan Rakei (dia 26) no Parque Marechal Carmona.