Estar em casa deixou definitivamente de ser uma desculpa para deixar de fazer coisas, de assistir a concertos, stand-up ou até de ir ao cinema. Bem, neste caso é o cinema que vem até nós, pelo menos é assim que se apresenta o ciclo "Quarentena Cinéfila" da Medeia Filmes .

Durante este período de quarentena, a responsável por várias salas de cinema independente em Portugal, vai disponibilizar de forma gratuita, no seu site, três filmes por semana. "Cada filme fica disponível no site da Medeia Filmes a partir das 12h até à hora de colocação do filme seguinte – deste modo, o primeiro filme fica online das 12h de terça-feira às 12h de quinta; o segundo filme da semana pode ser visto a partir das 12h de quinta-feira, até às 12h de sábado; o último filme semanal é disponibilizado às 12h de sábado, ficando apto para visualização até às 12h da terça-feira seguinte", explica a organização.

Esta terça-feira, 'estreia' o filme "Sítio certo, história errada", de Hong Sangsoo e que estreou, originalmente em 2016, e que se baseia em "duas variações de um mesmo encontro romântico entre um cineasta e uma artista".

O filme de Sangsoo ficará disponível até ao dia 26 de março, quinta-feira, altura em que será substituído pelo "Poesia", de Lee Chang-Dong, que conta a história de uma avó com um neto problemático a seu cargo, desafiada, pela primeira vez na vida, a escrever um poema.

Por fim, o mês de março encerrará com a exibição de "Embriagado de Mulheres e de Pintura" de Im Kwon-taek, um filme sul-coreano, que ficará disponível do dia 28 de março até ao último dia do mês. Conta "a história de um pintor coreano do século XIX, Seung-up, conhecido pelo seu gosto pelas mulheres e o vinho".

Esta foi a forma que Medeia Filmes teve de dar a volta ao encerramento dos seus cinemas, o Cinema Ideal, no Chiado, e o Espaço Nimas, nas Avenidas Novas, devido à pandemia provocada pelo surto do novo coronavírus (Covid-19).