Menos de dois quintos das florestas da América Latina, da Ásia e de África permitem hoje aos animais e plantas escapar aos aumentos de temperatura potencialmente intoleráveis, sublinham investigadores numa publicação na revista Nature Climate Change.

“O desaparecimento de florestas tropicais entre 2000 e 2012 levou à perda de uma superfície superior ao tamanho da Índia que protegia as espécies dos efeitos das alterações climáticas”, disse Rebecca Senior, professora da Universidade de Sheffield (Inglaterra), acrescentando, citada pela AFP, que a perda da floresta suprime o 'habitat' e torna mais difícil a movimentação das espécies para 'habitats' alternativos.

A falta de vias que permitam aos animais migrarem para 'habitats' mais frescos significa que o aquecimento global “resultará provavelmente na extinção de espécies vulneráveis numa escala local mas também global”, referiu a responsável.

Ao ritmo atual das alterações climáticas os animais e as plantas tropicais, mesmo que se consigam mudar para zonas atualmente mais frescas, poderão estar expostos em 2070 a um ambiente 2,7 graus celsius mais quente comparado com a segunda metade do século XX.

No cenário mais favorável, com a humanidade a conseguir limitar o aquecimento do planeta a 2ºC em relação à época pré-industrial (uma perspetiva cada vez mais improvável) as espécies das regiões tropicais teriam sempre de enfrentar um aumento de 0,8 graus em 2070, segundo o estudo.

O aumento de um grau desde a revolução industrial já aumentou a frequência e a intensidade das vagas de calor, das secas e das tempestades tropicais.