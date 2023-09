1- Lennnie

@itslennnie

Uma figura animada fala de forma carinhosa e simples de saúde mental. Conhecido pelos seus vídeos tenta abordar temas de forma a que as pessoas se identifiquem. O seu objetivo é tornar os seguidores menos sozinhos e mais compreendidos. O sucesso deste boneco estilizado fez com que já tenha feito parcerias com a UNICEF, TED, aplicações de saúde mental e este ano Lennnie lançou o primeiro livro.

*Em inglês

2- Ana Bisbo Ramires

@ana_b_ramires_psicologia

Psicóloga clínica especializada em Psicologia Clínica e da Saúde, Psicologia do Trabalho e Organizações e ainda a Especialidade Avançada de Psicologia do Desporto pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Dia Mundial de Prevenção do Suicídio Se tem sintomas de depressão ou tem pensamentos de suicídio saiba quem pode e deve contactar em caso de necessidade. NÚMERO EUROPEU DE EMERGÊNCIA 112 SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO (SNS 24) 808 24 24 24 SOS VOZ AMIGA Horário:

15h30 – 0h30 Contacto Telefónico:

213 544 545

912 802 669

963 524 660

sosvozamiga.org CONVERSA AMIGA Horário:

15h00 – 22h00 Contacto Telefónico:

808 237 327

210 027 159 VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL Horário:

16h00 – 22h00 Contacto Telefónico:

222 030 707 TELEFONE DA AMIZADE Horário:

16h00 – 23h00 Contacto Telefónico:

222 080 707 VOZ DE APOIO Horário:

21h00 – 24h00 Contacto Telefónico:

225 506 070

Email: sos@vozdeapoio.pt

3- Nadine Caldas

@nadinecaldas.psicologa

Psicóloga, master de Yoga e meditação certificada usa "abordagem Positiva e Holística, focada essencialmente em potenciar a saúde e bem estar do indivíduo".

4- Joana Gentil Martins

@joanagentilmartins_psicologia

Psicóloga Clínica e da Saúde, formadora, especializada em questões de autoestima e ansiedade.

5- Mind the mind Portugal

@mindthemindportugal