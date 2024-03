Amanhã, 27 de março às 15h00, a Freguesia de Santo António – Lisboa apresenta a quarta edição da iniciativa” Brinde ao Teatro” no Passeio da Fama, na Praça da Alegria (Jardim Alfredo Keil).

A cerimónia inaugura a inscrição de mais 33 nomes de personalidades do teatro, que se juntam aos 79 que já se encontram inscritos em calçada portuguesa na Praça da Alegria, no que é já apelidado “walk of fame” português, que passa agora a contar com mais de 110 nomes.

Este ano os nomes homenageados são Afonso Pimentel, Albano Jerónimo, Alda Gomes, Ana Brito e Cunha, Ana Nave, António Capelo, Carmen Santos, Catarina Avelar, César Mourão, Diogo Morgado, Flávio Gil, Florbela Queiroz, Heitor Lourenço, Helena Isabel, Helena Reis, Henrique Feist, Henrique Viana, Henriqueta Maya, Inês Herédia, João Lourenço, João Mota, João Reis, Joaquim Monchique, José de Castro, Lourdes Norberto, Luís Esparteiro, Luís Lourenço, Márcia Breia, Natalina José, Rita Salema, Rui Mendes, Sofia Grillo e Virgílio Castelo.

“É sempre um grande prazer e orgulho todos os anos fazer crescer o «Passeio da Fama» com mais nomes de gentes ligadas ao Teatro português como forma de celebrar, agradecer e eternizar os nomes daqueles que, em cima de um palco, nos fazem sonhar", afirma Vasco Morgado, presidente da Freguesia de Santo António. "É uma prenda de Lisboa e para Lisboa”, acrescenta, sublinhando que “nunca nos podemos esquecer da riqueza do teatro, até porque um país rico é também aquele que tem o seu cofre cheio de cultura.”

Quem já está no Passeio da Fama