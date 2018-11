O programa da iniciativa Dias do Desassossego’18, que decorre a partir desta sexta-feira, data de nascimento de José Saramago, e encerra no dia 30, dia da morte de Fernando Pessoa, une a Casa Fernando Pessoa e a Fundação José Saramago, na organização, entre duas datas, de uma programação cultural em torno dos dois escritores, que este ano, pela primeira vez, ultrapassa as fronteiras de Lisboa e chega à cidade do Porto.

Outra novidade do programa deste ano é a existência de linguagem gestual nas visitas guiadas e nas mesas-redondas.

A iniciativa abre hoje com o concerto do grupo El Sur, na Fundação José Saramago, na data do 96.º aniversário do escritor, com música inspirada nas zonas portuárias, montanhas mapuche e planícies de Zapata, e na poesia de algumas das “almas maiores” da América do Sul, como Victor Jara, Violeta Parra, Viglietti ou Guillén.

O segundo dia começa na Casa Fernando Pessoa com a “Oficina do Silêncio”, que cruza poesia e ciência, através de livros e desenhos que levam os mais pequenos a “mergulhar” até mil metros de profundidade e encontrar no silêncio do fundo do mar, pequenos seres vivos luminosos que formam pequenos pontos de luz na escuridão, disse a responsável por esta iniciativa, Marina Palácio.

No mesmo dia, da parte da tarde haverá uma leitura-concerto de “Poemas espirituais de Oriente a Ocidente”, por Cristina Alfaiate, com música de Norberto Lobo, na Igreja de Santa Isabel, que tem no seu interior um céu, resultado de um projeto do artista Michael Biberstein.