O DJ e produtor norte-americano Jazzy Jeff estreia-se ao vivo em Portugal, em outubro, em Lisboa, numa festa da nova editora Parkbeat Records, dedicada à música urbana, foi hoje anunciado.

O DJ e produtor norte-americano atua a 13 de outubro no Capitólio, naquela que será a primeira noite ‘Parkbeat’ fora do bar Park, situado no último andar de um parque de estacionamento na Calçada do Combro, foi hoje anunciado na festa de apresentação da Parkbeat Records, em Lisboa.

Em atividade desde os anos 1980, Jazzy Jeff formou, no final dessa década e início da de 1990, a dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, com o ator Will Smith, responsável por temas como “Summertime”, “Boom!Shake the room” e a música do genérico da série “O Príncipe de Bel-Air”.

A série, que foi exibida entre 1990 e 1996, era protagonizada por Will Smith e contou com Jazzy Jeff no elenco.

Em fevereiro, foi anunciada a criação da Parkbeat Records, pela equipa do Park.

“O multifacetado espaço lisboeta, que é um amplo combinado entre bar, jardim, esplanada, club e espaço cultural, tem apresentado uma curadoria de cultura de música urbana na oferta musical. Com uma programação com olho particular na tendência consistente que o ‘hip-hop’ tem nos dias de hoje, o Park revela um cardápio que sustenta o novo passo: criação de um selo discográfico”, lia-se num comunicado divulgado na altura.

O primeiro lançamento da editora está marcado para abril: “Goodies”, o EP de estreia de DJ Glue, que fez parte dos Da Weasel.

No EP, DJ Glue tem como convidados Carlão, Karlon, Dino D’Santiago, Sir Scratch, Beatriz Pessoa e Rita Vian.