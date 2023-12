"Crime no Expresso de Natal", Alexandra Benedict

Na véspera de Natal, o comboio noturno para as Terras Altas da Escócia descarrila, juntamente com os planos festivos dos seus passageiros. O comboio está preso na neve no meio do nada e há um assassino em série à solta entre as carruagens.

Quem dorme no comboio pode nunca mais acordar. Conseguirá Roz Parker, uma antiga inspetora da Polícia Metropolitana de Londres, encontrar o assassino antes que ele ataque de novo? Um livro de mistério para esta quadra.

"Bacalhau. Uma história global", Elisabeth Townsend

De que forma um alimento pode mudar os hábitos de toda uma civilização? O bacalhau conseguiu essa proeza e esta é uma história culinária de um peixe verdadeiramente notável. Elisabeth Townsend navega pelo mundo em busca do bacalhau, revelando de que forma a sua pesca começou no tempo dos viquingues e dando a conhecer o modo como a sua influência mudou hábitos e costumes de populações inteiras desde essa altura.

O livro demonstra as diferentes formas como o bacalhau foi pescado, cozinhado e comido por populações que descendem de guerreiros, exploradores, escravos e comerciantes. Uma viagem por entre lendas e factos relacionados com o bacalhau, polvilhada com relatos históricos e que termina com uma seleção de receitas contemporâneas que demonstra a variedade de formas como este peixe universal é consumido no mundo inteiro.

"Um Cântico de Natal", Charles Dickens

Um clássico desta época. A obra acompanha Ebenezer Scrooge, um frio e avarento velho homem de negócios que, na véspera de Natal, é visitado pelo espírito do antigo sócio, Jacob Marley.

Tendo vivido como Scrooge, Marley está preso a uma eternidade de sofrimento e revela a Scrooge que a única forma de evitar um destino semelhante ao seu será redimindo-se do seu comportamento, através da oportunidade de reflexão que lhe será proporcionada pela visita de três fantasmas que continuam a fazer parte do nosso imaginário.

"O meu presépio", Papa Francisco

Ao longo dos anos, o Papa Francisco tem vindo a destacar a importância da tradição do presépio. Agora, nos 800 anos do presépio de Greccio — a primeira representação de sempre do nascimento de Jesus, por S. Francisco de Assis —, o pontífice conta a história do Natal partindo das diversas personagens presentes na cena, deixando compilados neste livro os seus mais belos textos sobre o Natal.

"Os Cinco e o quadro desaparecido", Maria João Lopo de Carvalho

A escritora Maria João Lopo de Carvalho publicou o livro “Os Cinco e o quadro desaparecido”, que dá continuidade à série de aventuras de Enid Blyton, com o aval da editora britânica que detém os direitos da autora.

Nesta obra, as famosas personagens criadas por Blyton – os adolescentes Júlio, David, Ana, Zé e o cão Tim – vão tentar resolver o mistério do desaparecimento de uma pintura de William Turner, durante as férias de Natal.