A nomeação foi oficialmente feita esta quinta-feira, e a revista reconhece que o presidente eleito como é um indivíduo que exerceu a maior influência nos assuntos globais "para o bem ou para o mal". Para celebrar a revelação da capa da revista, Trump tocará o sino de abertura na Bolsa de Valores de Nova Iorque, avança a CNN.

Trump concedeu uma entrevista abrangente à revista no mês passado.

A seleção de Trump para 2024 reflete o seu primeiro reconhecimento em 2016, quando a Time o nomeou "Pessoa do Ano" após a sua ascensão inesperada à presidência. Desta vez, a revelação coroa um retorno e um ressurgimento que tem o potencial de subverter a política americana moderna.

Apesar da circulação decrescente da revista, a "Pessoa do Ano" da Time continua a ser um marco anual e a distinção tornou-se uma espécie de obsessão para Trump ao longo dos anos. Uma capa da Time que o nomeava "Pessoa do Ano" em 2009 estava pendurada em vários dos seus tacos de golfe, informou o The Washington Post quase uma década depois, embora nenhuma edição desse tipo tenha sido impressa.