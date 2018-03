Referindo-se a um quarto de século de carreira, o músico que fez parte, entre outros grupos, dos Madredeus e Sétima Legião, afirmou-se como “um autodidata” que está “sempre a procurar melodias e harmonias”, numa entrevista à agência Lusa.

Esta edição inclui um CD com canções e outro com instrumentais.

O alinhamento do primeiro CD, com 15 temas, inclui canções como “Empty Room”, com Scott Matthew, gravada em 2016, “Rosa”, com Rosa Passos, de 2004, “A Casa”, com Adriana Calcanhotto, de 2000, ou “Passión”, com Lula Pena, também de 2000. Este CD inclui também instrumentais como “JFK Died”, de 2013, “No Sé nada”, de 2009, ou “Perdido”, de 2016.

O segundo CD, constituído apenas por instrumentais, abre com “Cinema”, de 2004, e inclui o inédito “Acaso”, totalizando também 15 temas.

Do alinhamento fazem parte, entre outros, “Gloria Dies”, de 2013, um excerto de “Florestas Submersas”, com o Coro e Orquestra Gulbenkian, de 2015, “O Retiro”, também com o Coro e a Orquestra Gulbenkian, de 2015, “Imortal”, do mesmo ano, e “Alma Mater”, de 2000.

Fecha o alinhamento deste CD “Ave Mundi”, de 1993, que fez parte do primeiro álbum em nome próprio de Rodrigo Leão, “Ave Mundi Luminar” (1993).