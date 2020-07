Para participar na sessão de amanhã, que começa às 21h, basta preencher o formulário que se encontra neste link. Depois, mais perto da hora do encontro, será enviado um e-mail com todas as indicações para se juntar à conversa.

O livro "A Máquina de Fazer Espanhóis", do escritor Valter Hugo Mãe, é a obra em destaque. Sobre a obra, António Lobo Antunes terá dito que "a maior parte dos livros são escritos para o público; este é um livro escrito para leitores". É sobre isto e muito mais que falaremos na sessão de amanhã.

No entretanto, pode também juntar-se ao nosso grupo no Facebook, onde regularmente estimulamos a discussão sobre os livros em destaque no clube e não só.