Fevereiro é sempre um bom pretexto para falarmos de amor e esse será o tema do próximo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto. Como tal, convidámos a radialista e escritora Inês Maria Meneses para se juntar a nós no próximo encontro do É Desta Que Leio Isto que terá lugar no dia 25 de fevereiro, pelas 21h.

A Inês Maria Meneses é conhecida pelos seus programas de rádio: “Fala com Ela”, no ar há 15 anos e que em 2015 recebeu o prémio de melhor programa de rádio da SPA e “O Amor é...” , onde conversa com o psicólogo Júlio Machado Vaz sobre amor e sexualidade e que deu origem a um livro com o mesmo nome. É ainda autora dos livros Caderno de Encargos Sentimentais e Amores (Im)possíveis.

E como o tema dá pano para mangas, a autora respondeu ao nosso desafio, não com uma, mas com duas propostas de livros: A Única História de Julian Barnes e O Ano do Pensamento Mágico de Joan Didion.

