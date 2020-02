Num cartaz que pauta sobretudo pelo equilíbrio, destaques para os regressos do rapper Tyler, the Creator (que se estreou em Portugal na edição de 2018 do festival), de Beck e dos anteriormente anunciados Pavement, que darão no Porto um dos dois concertos agendados para 2020 e que terão como mote a celebração dos seus 30 anos de carreira.

Outros nomes a ter em conta são a artista inglesa FKA Twigs, a drag queen maranhense Pabllo Vittar e os Cigarettes After Sex, salientando-se ainda os regressos de Lana Del Rey (atuou no Super Bock Super Rock em 2019), dos Black Midi (que foram ao Vodafone Paredes de Coura no mesmo ano) e dos DIIV (darão dois concertos por cá, em março).

A música feita em Portugal também estará bem representada, com as presenças dos Throes + The Shine, Montanhas Azuis, David Bruno, e Chico da Tina, trapper minhoto que tem dado muito que falar ao longo do último ano.

Os passes para os três dias têm um valor de 120 euros enquanto que os diários estão à venda por 60 euros.