Há uma frase que circula pela Internet que versa assim: "Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida." De facto, ainda que o dramatismo da mesma possa parecer exagerado, o Toyota Yaris Híbrido parece ser um desses casos. Há "comboios" (ou carros, neste caso) que não passam duas vezes. E a oportunidade de poder experimentá-lo está aí.

Com um design moderno, expresso por linhas elegantes e junção de diferentes cores, o Yaris quer ser o parceiro certo para andar na azáfama da cidade. Seja pelo sistema de Reconhecimento dos Sinais de Trânsito, que nos mostra no ecrã do cockpit qual foi o sinal pelo qual acabámos de passar, seja pelo Sistema de Anticolisão, que ao detetar os carros que estão na estrada consegue prever uma possível colisão e acionar a assistência de travagem — a verdade é que com a tecnologia Safety Sense, contamos com mais um “par de olhos” atentos à estrada.

Mas a tecnologia do híbrido da Toyota não fica por aqui. Para além da câmara auxiliar de estacionamento (sempre útil no que toca a conseguir parar o carro em cidades onde às vezes essa é uma tarefa difícil), o sistema Follow Me Home deixa as luzes médias ligados trinta segundos depois do carro ter sido desligado para que, caso estacione perto de casa, ter o caminho até a à porta iluminado. Além disso, num mundo em que o "multitasking" é cada vez mais uma realidade e tem de estar contactável (com os outros e com o mundo) a todo o momento, o sistema Multimédia Toyota Touch 2 permite-lhe conectar o seu smartphone ao carro para, desta forma, não perder nenhuma chamada e poder ouvir a sua música ou podcast favorito.

O Toyota Yaris Híbrido é citadino mas tem também a versatilidade de quem procura viagens mais longas nas férias ou aos fins de semana. Sendo um híbrido Toyota, é autorrecarregável (diminuindo a preocupação com carregamentos) e, embora 50% do nosso tempo de condução possa ser feito em modo elétrico, a melhor forma de ter uma condução otimizada passa por utilizar o modo elétrico em velocidades baixas e a gasolina em velocidades mais elevadas, mostrando que a polivalência é mesmo uma realidade no que toca à condução deste modelo Toyota.